“Давай проведем реванш в ноябре”: Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на очередной бой

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри вновь активизировался в медиапространстве с громким заявлением. Боксер обратился к бывшему абсолютному чемпиону мира Александру Усику с инициативой организовать их очередное противостояние в конце 2026 года. Поводом для вызова послужили неудачные переговоры британца с соотечественником Энтони Джошуа, которого Фьюри публично унизил и обвинил в трусости.

“Похоже, Эй Джей снова обосрался… Александр, ты знаешь, что он … никогда не осмелился бы драться с Цыганским королем, в отличие от тебя, у которого хватило смелости сделать это дважды. Дважды. И ты знаешь, насколько это тяжело. Слушай, в прошлый раз решение судей было в твою пользу. Что ж, справедливо, поздравляю. Но давай сделаем это снова. Давай проведем реванш в ноябре. Дай мне знать, потому что я уже ищу нового соперника”, — заявил Фьюри.

Усик пока не ответил, но сделал репост этого обращения.

Напомним, что пока британский тяжеловес занимается поисками новых оппонентов, украинский чемпион успевает получать трофеи совершенно в другом амплуа

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