Президент клуба УПЛ оказался в материалах дела НАБУ о колл-центрах

Президент ФК Харьков Богдан Бойко фигурирует в деле НАБУ и САП о деятельности сети колл-центров. Об этом во время судебного заседания сообщил представитель антикоррупционных органов.

Дело связано с задержанием 4 сентября заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса Генпрокуратуры Сергея Кропивы. По версии следствия, именно он возглавлял преступную организацию, причастную к крышеванию сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

В материалах дела приведены телефонные разговоры Бойко с Кропивой, во время которых они обсуждали деятельность правоохранителей, возможные процессуальные действия и способы влияния на конкурентов. В одном из разговоров Кропива предупредил Бойко о проведении выборочных обысков в недружественных колл-центрах в Днепре и попросил перечень адресов, чтобы не трогать колл-центры самого Бойко.

5 мая Кропива предложил Бойко найти человека, который формально обратится с заявлением, чтобы в дальнейшем инициировать международное правовое сотрудничество с Казахстаном. На следующий день они согласовали кандидатуру человека, которого планировали вызвать для процессуальных действий.

"Я категорически отрицаю любое свое отношение к незаконной деятельности", - прокомментировал Бойко это сообщение.

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