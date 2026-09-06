Динамо с отмененным голом не смогло обыграть ЛНЗ

В воскресенье, 6 сентября, Динамо принимало дома ЛНЗ.

Первые полчаса команды провели очень осторожно, и лишь под конец тайма игра немного раскрылась. Динамо упустило пару серьезных моментов не в последнюю очередб благодаря игре Ледвия.

Второй тайм наоборот сразу начался с моментов. Киевляне искали подходы к воротам, но Ледвий уверенно защищал их. На 59-й минуте Пономаренко наконец открыл счет, но гол отменили из-за офсайда.

Остаток матча прошел совсем уж скупо. ЛНЗ играл уже на нули, а киевляне так и не смогли найти способы обойти защиту соперника.

Статистика матча Динамо - ЛНЗ 5-го тура чемпионата Украины

Динамо - ЛНЗ 0:0

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 10 - 5

Удары в створ: 4 - 1

Угловые: 7 - 3

Фолы: 5 - 12

Динамо: Бущан, Сыч (Малиш, 77), Кендзера, Михавко, Дубинчак, Бражко, Лонвейк, Рубчинский (Пихаленок, 88), Ярмоленко (Волошин, 84), Кабаев (Герреро, 77), Пономаренко.

ЛНЗ: Ледвий, Пасич, Дайко, Муравский, Драмбаев, Дидык, Рябов, Якубу (Микитишин, 90), Твердохлеб (Пастух), Кузик, Ассинор (Ндиага, 66).

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