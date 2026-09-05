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Динамо - ЛНЗ: как букмекеры оценивают шансы команд?

Совместно с BETKING, лицензированным партнером проекта в сфере ставок, предлагаем рассмотреть варианты ставок на матч чемпионата Украины.
Сегодня, 17:58       Автор: Андрей Безуглый
ЛНЗ - Динамо / fcdynamo.kiev.ua
ЛНЗ - Динамо / fcdynamo.kiev.ua

В воскресенье, 5 сентября, Динамо и ЛНЗ встретятся в очном поединке, который может дать одной из команд шанс выровнять свое положение.

Оба клуба находятся не в лучшей форме и обоим необходимо реабилитироваться за поражения в прошлом туре. Так что можно ожидать плотной борьбы за три очка.

 • 06.09, 13:00 | Динамо - ЛНЗ

Эксперты BETKING считают Динамо фаворитом поединка, оценивая победу киевлян коэффициентом 2.00. ЛНЗ же имеет в два раза хуже прогноз и коэффициент 4.00. Ничья же между командами оценивается в 3.33.

В подавляющем большинстве матчей Динамо против команд из второй половины таблицы забивается больше двух голов. Потому коэффицент на тотал меньше 1.5 - 3.00.

Также киевляне чаще открывали счет против команд из нижней части таблицы (в 22 матчах из 30), потому их первый гол оценивается коэффициентом 1.69, а вот гол ЛНЗ - 2.45.

Также эксперты равно оценивают шансы на то, что обе команды забьют или же наоборот. Коэффициент на голы от обоих клубов - 1.96, а кого-то одного - 1.80.

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