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Футбол

Мудрик дебютировал за Тоттенхэм

Украинец впервые вышел на поле в официальном матче с ноября 2024 года.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В субботу, 5 сентября, Тоттенхэм встречался в гостях с Ноттингем Форест в рамках третьего тура английской Премьер-лиги.

В этом матче в составе лондонской команды дебютировал украинский вингер Михаил Мудрик, который вернулся в игру после дисквалификации.

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25-летний украинец начинал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 74-й минуте, заменив Матиса Теля.

Соперники завершили матч нулевой ничьей.

Для Мудрика это был первый официальный матч с 28 ноября 2024 года, когда он сыграл за Челси в поединке группового этапа Лиги конференций против Хайденхайма (2:0) и отличился забитым мячом.

После украинский футболист получил дисквалификацию, сдав позитивную допинг-пробу, а отстранение игрока было снято в июле 2026 года.

Напомним, что Тоттенхем арендовал Мудрика у Челси с правом выкупа за 75 миллионов фунтов (около 87,5 миллионов евро).

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