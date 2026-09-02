Мудрик официально сменил клуб в АПЛ
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик продолжит карьеру в другом клубе английской Премьер-лиги.
О подписании 25-летнего футболиста на своем официальном сайте объявил Тоттенхэм.
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Украинец присоединился к своей новой команде на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2026/27.
Также соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа игрока за 75 миллионов фунтов (около 87,5 миллионов евро).
Misha is Spurs 🇺🇦 pic.twitter.com/aW4VKFbvam— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026
В составе "шпор" украинский вингер будет играть под 27-м номером.
Welcome to the Spurs family 🤍— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026
📲 https://t.co/0BiuOep3xN pic.twitter.com/PqvJ2N6Dpp
В Тоттенхэме Мудрик воссоединится с тренером Роберто Де Дзерби, под руководством которого ранее выступал в Шахтере.
A message from Misha 🤳 pic.twitter.com/VVoKfRWMjf— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026
Напомним, что украинский вингер не играл в официальных матчах с ноября 2024 года, получив дисквалификацию из-за допинга. В июле 2026 года с украинца был снят бан, и он вернулся к тренировкам с Челси и принял участие в спаррингах "синих" на тренировочном сборе.
В Челси Мудрик перешел из Шахтера в январе 2023 года и до дисквалификации провел в составе лондонской команды 73 матча, отличившись десятью голами и 11 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм подписал вингера Манчестер Сити.
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