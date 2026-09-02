Мудрик официально сменил клуб в АПЛ

Украинский вингер из Челси отправился в аренду в Тоттенхэм.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик продолжит карьеру в другом клубе английской Премьер-лиги.

О подписании 25-летнего футболиста на своем официальном сайте объявил Тоттенхэм.

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Украинец присоединился к своей новой команде на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2026/27.

Также соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа игрока за 75 миллионов фунтов (около 87,5 миллионов евро).

Misha is Spurs 🇺🇦 pic.twitter.com/aW4VKFbvam — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026

В составе "шпор" украинский вингер будет играть под 27-м номером.

В Тоттенхэме Мудрик воссоединится с тренером Роберто Де Дзерби, под руководством которого ранее выступал в Шахтере.

A message from Misha 🤳 pic.twitter.com/VVoKfRWMjf — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026

Напомним, что украинский вингер не играл в официальных матчах с ноября 2024 года, получив дисквалификацию из-за допинга. В июле 2026 года с украинца был снят бан, и он вернулся к тренировкам с Челси и принял участие в спаррингах "синих" на тренировочном сборе.

В Челси Мудрик перешел из Шахтера в январе 2023 года и до дисквалификации провел в составе лондонской команды 73 матча, отличившись десятью голами и 11 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм подписал вингера Манчестер Сити.

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