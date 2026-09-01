Ювентус оформил трансфер нападающего Ньюкасла

Нападающий Ньюкасла Ник Вольтемаде присоединился к Ювентусу.

О переходе 24-летнего футболиста сообщает официальный сайт туринского клуба.

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Немецкий форвард пополнил состав "бьянконери" на правах годичной аренды.

За саму аренду Ювентус заплатил 2,8 миллиона евро и еще 800 тысяч евро как сопутствующие расходы. Также "сороки" могут получить 500 тысяч евро в виде бонусов.

Ufficiale | Nick Woltemade è un nuovo giocatore bianconero ⚪️⚫️



I dettagli ➡️ https://t.co/1GKDZyjWZ0



Powered @Jeep pic.twitter.com/6xXQQitGg6 — JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2026

Напомним, что прошлым летом Вольтемаде перешел в Ньюкасл из Штутгарта за 75 миллионов евро. В составе английской команды нападающий провел 53 матча, записав на свой счет 11 голов и шесть результативных передач.

Ранее Ювентус также арендовал полузащитника Тоттенхэма.

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