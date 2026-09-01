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Автоспорт

Стал известен предварительный прогноз погоды на Гран-при Италии

В Монце будет жарко и ветренно.
Сегодня, 18:55       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Гран-при Италии-2026 пройдет в непростых погодных условиях, сообщает racingnews365.

На гоночный уикэнд 4-6 сентября в Монце ожидается высокая температура воздуха. В среднем, около 34 градусов по Цельсию.

Осадков не ожидается вовсе, однако главной проблемой для пилотов может стать ветер.

Ожидается, что переменчивый порывистый ветер может создать ряд трудностей для команд.

Ранее также сообщалось, что Феррари подготовила для Монцы большой пакет обновлений.

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