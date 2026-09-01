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Футбол

Манчестер Сити повторит трансферный рекорд АПЛ

За Энцо Фернандеса заплатят не меньше, чем за Александра Исака.
Сегодня, 19:26       Автор: Андрей Безуглый
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Манчестер Сити, похоже, повторит трансферный рекорд АПЛ.

"Горожане" согласовали трансфер Энцо Фернандеса, однако на текущий момент неизвестно, за какую именно сумму.

Фабрицио Романо утверждает, что Челси получит более 125 млн фунтов, The Athletic - ровно 125 млн фунтов.

В любом случае, эта сумма на текущий момент является рекордом АПЛ, за 125 млн фунтов Ливерпуль прошлым летом подписал Александра Исака.

Футболист уже готовится к медосмотру в новом клубе, сделка в шаге от завершения.

Ранее также сообщалось, что Барселона оформила трансфер форварда Арсенала.

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