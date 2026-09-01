Ювентус арендовал полузащитника Тоттенхэма

Полузащитник Тоттенхэма Папе Матар Сарр пополнил состав Ювентуса.

Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

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23-летний сенегальский футболист присоединился к итальянской команде на правах годичной аренды, за которую "бьянконери" заплатили 2,5 миллиона евро плюс еще 300 тысяч евро как сопутствующие расходы.

Также сделка предусматривает возможность выкупа контракта хавбека, который станет обязательным при выполнении игроком определенных условий в сезоне-2026/27. В этом случае туринский клуб заплатит "шпорам" 27,5 миллионов евро, которые будут распределены на три финансовых года.

Ufficiale | Pape Matar Sarr è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️



Benvenuto! 🗞️ https://t.co/lUctEfLLPo



Powered by @Jeep pic.twitter.com/LGBc51c8Da — JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2026

В прошлом сезоне Сарр провел в составе Тоттенхэма во всех турнирах 37 матчей, отличившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, ранее Ювентус также подписал голкипера Тоттенхэма.

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