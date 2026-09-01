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Футбол

Ювентус арендовал полузащитника Тоттенхэма

Папе Матар Сарр присоединился к туринской команде.
Сегодня, 18:47       Автор: Игорь Мищук
Папе Матар Сарр / JuventusFC
Папе Матар Сарр / JuventusFC

Полузащитник Тоттенхэма Папе Матар Сарр пополнил состав Ювентуса.

Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

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23-летний сенегальский футболист присоединился к итальянской команде на правах годичной аренды, за которую "бьянконери" заплатили 2,5 миллиона евро плюс еще 300 тысяч евро как сопутствующие расходы.

Также сделка предусматривает возможность выкупа контракта хавбека, который станет обязательным при выполнении игроком определенных условий в сезоне-2026/27. В этом случае туринский клуб заплатит "шпорам" 27,5 миллионов евро, которые будут распределены на три финансовых года.

В прошлом сезоне Сарр провел в составе Тоттенхэма во всех турнирах 37 матчей, отличившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, ранее Ювентус также подписал голкипера Тоттенхэма.

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