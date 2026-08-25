Голкипер Ювентуса отправился в АПЛ
Вратарь Ювентуса Микеле Ди Грегорио продолжит карьеру в составе Борнмута.
О переходе итальянского голкипера сообщает официальный сайт "вишен".
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29-летний вратарь присоединился к английской команде на правах годичной аренды.
Ранее сообщалось, что соглашение между клубами также будет предусматривать возможность выкупа игрока за 14 миллионов евро.
Ciao Michele 👋🇮🇹— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 25, 2026
We're delighted to sign Michele Di Gregorio on loan from Juventus 🤝 pic.twitter.com/fE1QcKblcs
В прошлом сезоне Ди Грегорио сыграл за Ювентус во всех турнирах 37 матчей, в которых пропустил 36 голов, а в 17 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Напомним, ранее Ювентус подписал голкипера Тоттенхэма.
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