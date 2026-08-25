Голкипер Ювентуса отправился в АПЛ

Вратарь Ювентуса Микеле Ди Грегорио продолжит карьеру в составе Борнмута.

О переходе итальянского голкипера сообщает официальный сайт "вишен".

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29-летний вратарь присоединился к английской команде на правах годичной аренды.

Ранее сообщалось, что соглашение между клубами также будет предусматривать возможность выкупа игрока за 14 миллионов евро.

Ciao Michele 👋🇮🇹



We're delighted to sign Michele Di Gregorio on loan from Juventus 🤝 pic.twitter.com/fE1QcKblcs — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 25, 2026

В прошлом сезоне Ди Грегорио сыграл за Ювентус во всех турнирах 37 матчей, в которых пропустил 36 голов, а в 17 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, ранее Ювентус подписал голкипера Тоттенхэма.

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