iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Названы семь клубов, где Мудрик может продолжить карьеру

У украинца есть варианты в Англии, Франции и Италии, но Челси ставит претендентам серьезное условие.
Сегодня, 12:48       Автор: Игорь Мищук
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Челси рассматривает несколько вариантов для украинского вингера Михаила Мудрика, где он мог бы отыграть этот сезон в аренде.

Об этом сообщает BBC.

В последнее время основным претендентом на 25-летнего футболиста считался Лидс, однако стало известно, что лондонский клуб не устроили предложенные "павлинами" условия арендного соглашения, из-за чего переговоры были остановлены.

Читай также: Челси окончательно отклонил предложение клуба АПЛ по аренде Мудрика

Еще одним вариантом из английской Премьер-лиги является Брентфорд, но в этом случае "синие" также не готовы пойти на соглашение, поскольку "пчелы" пытаются включить в договор возможность выкупа игрока.

Среди английских претендентов также интерес к Мудрику проявляет вернувшийся в высший дивизион Ковентри.

В качестве еще одного альтернативного варианта рассматривается французский Страсбур, который, как и Челси, входит в консорциум BlueCo.

Также интерес к украинскому вингеру приписывают представителям итальянской Серии А, а именно Наполи, Аталанте и Роме.

Отмечается, что для Челси при выборе нового клуба для Мудрика главным является гарантия его игровой практики. "Синие" настаивают на том, чтобы в арендном соглашении этот пункт был прописан как обязательное условие, включая штрафы, если украинец не будет получать регулярное игровое время.

Ранее сообщалось, что Мудрик получил новый игровой номер в Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси трансферы Михаил Мудрик

Статьи по теме

Голкипер Ювентуса отправился в АПЛ Голкипер Ювентуса отправился в АПЛ
Бразильский вингер официально сменил Манчестер Сити на Тоттенхэм Бразильский вингер официально сменил Манчестер Сити на Тоттенхэм
Астон Вилла интересуется звездой Милана Астон Вилла интересуется звездой Милана
Манчестер Сити согласовал покупку перспективного вингера Манчестер Сити согласовал покупку перспективного вингера

Видео

Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы
Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации Лиги чемпионов, Ла Лиги и Кубка английской лиги
просмотров
Свитолина завершила выступление на турнире в Цинциннати из-за травмы
просмотров
Костюк вышла в четвертьфинал "тысячника" в Цинциннати
просмотров
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
просмотров

Последние новости

Бокс14:55
Бокс: расписание боев
Бокс14:43
"Для меня это будет конец": Хргович оценил важность боя с Итаумой
Европа13:56
Голкипер Ювентуса отправился в АПЛ
Европа13:28
Бразильский вингер официально сменил Манчестер Сити на Тоттенхэм
Европа12:48
Названы семь клубов, где Мудрик может продолжить карьеру
Европа11:45
Астон Вилла интересуется звездой Милана
Европа11:02
Манчестер Сити согласовал покупку перспективного вингера
Европа10:33
"Не играть пять месяцев тяжело": Тренер Болоньи оценил дебют Довбика
Теннис09:55
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
Теннис09:45
Калинина снялась с турнира в Монтеррее из-за травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK