Названы семь клубов, где Мудрик может продолжить карьеру

У украинца есть варианты в Англии, Франции и Италии, но Челси ставит претендентам серьезное условие.

Челси рассматривает несколько вариантов для украинского вингера Михаила Мудрика, где он мог бы отыграть этот сезон в аренде.

Об этом сообщает BBC.

В последнее время основным претендентом на 25-летнего футболиста считался Лидс, однако стало известно, что лондонский клуб не устроили предложенные "павлинами" условия арендного соглашения, из-за чего переговоры были остановлены.

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Еще одним вариантом из английской Премьер-лиги является Брентфорд, но в этом случае "синие" также не готовы пойти на соглашение, поскольку "пчелы" пытаются включить в договор возможность выкупа игрока.

Среди английских претендентов также интерес к Мудрику проявляет вернувшийся в высший дивизион Ковентри.

В качестве еще одного альтернативного варианта рассматривается французский Страсбур, который, как и Челси, входит в консорциум BlueCo.

Также интерес к украинскому вингеру приписывают представителям итальянской Серии А, а именно Наполи, Аталанте и Роме.

Отмечается, что для Челси при выборе нового клуба для Мудрика главным является гарантия его игровой практики. "Синие" настаивают на том, чтобы в арендном соглашении этот пункт был прописан как обязательное условие, включая штрафы, если украинец не будет получать регулярное игровое время.

Ранее сообщалось, что Мудрик получил новый игровой номер в Челси.

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