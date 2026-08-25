Бразильский вингер официально сменил Манчестер Сити на Тоттенхэм

Тоттенхэм объявил о подписании вингера Савиньо из Манчестер Сити.

О переходе 22-летнего футболиста сообщает официальный сайт "шпор".

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Срок действия контракта бразильского вингера с лондонским клубом не уточняется.

Также не разглашаются финансовые детали сделки, однако, по информации СМИ, сумма трансфера составила 75 миллионов фунтов стерлингов (87,7 миллиона евро). Кроме того, "горожане" смогут рассчитывать еще на 10 миллионов фунтов (11,7 миллиона евро) в виде бонусов.

Sávio is Spurs 🇧🇷 pic.twitter.com/5n24JoUHLU — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 25, 2026

В прошлом сезоне Савиньо провел в составе Манчестер Сити во всех турнирах 36 матчей, отличившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Ранее Манчестер Сити согласовал покупку перспективного бразильского вингера.

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