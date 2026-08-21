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Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы

Украинский нападающий помог своей команде разгромить Кайрат.
Сегодня, 08:28       Автор: Игорь Мищук
Сикан забил Кайрату / Getty Images
Сикан забил Кайрату / Getty Images

Украинский нападающий Даниил Сикан записал себе в актив очередной гол в нынешнем сезоне.

Накануне Андерлехт в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы разгромила 3:0 на выезде Кайрат, а украинец приложился к успеху своей команды.

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На 45+1-й минуте украинский форвард после подачи с углового выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку, установив окончательный результат встречи.

Для Сикана этот гол стал четвертым в семи матчах за Андерлехт в нынешнем сезоне. Все свои мячи украинец забил в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Артем Степанов забил первый гол в новом сезоне чемпионата Нидерландов.

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Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы
Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы

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