Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы
Украинский нападающий Даниил Сикан записал себе в актив очередной гол в нынешнем сезоне.
Накануне Андерлехт в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы разгромила 3:0 на выезде Кайрат, а украинец приложился к успеху своей команды.
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На 45+1-й минуте украинский форвард после подачи с углового выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку, установив окончательный результат встречи.
Sikan’s goal v Kairat this evening!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 20, 2026
His 4th goal in UEL Qualifying!
And looks like they should be making the league phase by the scoreline so far in this first leg pic.twitter.com/4vgHCjaiQS
Для Сикана этот гол стал четвертым в семи матчах за Андерлехт в нынешнем сезоне. Все свои мячи украинец забил в квалификации Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что украинский нападающий Артем Степанов забил первый гол в новом сезоне чемпионата Нидерландов.
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