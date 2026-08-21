Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы

Украинский нападающий Даниил Сикан записал себе в актив очередной гол в нынешнем сезоне.

Накануне Андерлехт в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы разгромила 3:0 на выезде Кайрат, а украинец приложился к успеху своей команды.

Читай также: Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

На 45+1-й минуте украинский форвард после подачи с углового выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в сетку, установив окончательный результат встречи.

Sikan’s goal v Kairat this evening!



His 4th goal in UEL Qualifying!



And looks like they should be making the league phase by the scoreline so far in this first leg pic.twitter.com/4vgHCjaiQS — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 20, 2026

Для Сикана этот гол стал четвертым в семи матчах за Андерлехт в нынешнем сезоне. Все свои мячи украинец забил в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Артем Степанов забил первый гол в новом сезоне чемпионата Нидерландов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!