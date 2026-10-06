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Футбол

Бывшая звезда Реала может вернуться в Ла Лигу

Дани Карвахаль может присоединится к Хетафе.
Сегодня, 16:25       Автор: Андрей Безуглый
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images

Бывший защитник Реала Дани Карвахаль в шаге от нового клуба, пишет AS.

Напомним, что 34-летний испанец покинул мадридский клуб свободным агентом.

В этом же статусе он может подписать контракт с Хетафе, который сейчас активно рассматривает возможность трансфера.

Сам Карвахаль также заинтересован в сотрудничестве, так как он хочет поработать с Пепе Бордаласом.

Ранее также сообщалось, что звезда Барселоны подписал новый контракт с клубом.

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