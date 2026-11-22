Буковина отыгралась после автогола и обыграла Верес
Хозяева открыли счет на 22-й минуте. После удара Андерсона Гонсалвеша мяч отскочил от штанги и попал в спину голкиперу Буковины Александру Пенькову, после чего оказался в воротах. Гол записали как автогол вратаря.
После перерыва гости перехватили инициативу и сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед. На 51-й минуте Александр Груша воспользовался ошибкой Весле и восстановил равновесие.
На 63-й минуте после розыгрыша углового Александр Подлепенец удвоил преимущество «Буковины». А уже через минуту Денис Кравчук воспользовался передачей Виталия Витенчука, вышел один на один с вратарем и установил окончательный счет.
Украинская Премьер-лига. 13-й тур
Верес – Буковина – 1:3
Голы: Пеньков, 22 (авт.) – Груша, 51, Подлепенец, 63, Кравчук, 64.
Напомним, ранее Карпаты минимально обыграли Зарю.
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