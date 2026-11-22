Лионель Месси оказался в центре скандального эпизода во время матча плей-офф Кубка МЛС, в котором Интер Майами потерпел разгромное поражение от Коламбус Крю (0:3).

Инцидент произошел в концовке первого тайма стартового матча серии плей-офф. Когда Месси готовился выполнить вбрасывание из-за боковой линии, нападающий Коламбуса Гонсало Тапия не отошел на необходимое расстояние. В ответ аргентинец бросил мяч ему прямо в лицо.

Lionel Messi takes a throw-in off Gonzalo Tapia's face https://t.co/jX3tTuojHe — Tom Bogert (@tombogert) November 22, 2026

Оба футболиста получили желтые карточки от арбитра Аллена Чепмена. Однако главный тренер Коламбус Крю Лоран Куртуа остался недоволен наказанием капитана Интера.

"Все знают, что он заслуживал большего, чем желтая карточка. Это действительно печально", — заявил Куртуа после матча, комментируя этот эпизод.

Сам арбитр объяснил свое решение. По его словам, сила, с которой Месси бросил мяч, была незначительной, а нарушение не достигло уровня агрессивного поведения, предусматривающего удаление.

При этом сам Тапия не стал раздувать конфликт. Чилийский нападающий отметил, что это был всего лишь игровой эпизод, и не считает нужным уделять ему больше внимания.

Сам матч завершился уверенной победой гостей.

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