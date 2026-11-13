Месси сыграет против пяти чемпионов мира

Интер Майами Лионеля Месси проведет товарищеский матч с Ривер Плейт, в составе которого выступают пять победителей ЧМ-2022.

Американский клуб официально объявил о проведении контрольного поединка с аргентинским Ривер Плейт. Встреча состоится 19 января 2027 года на стадионе Монументаль в Буэнос-Айресе.

Интер Майами представят суперзвезды Лионель Месси и Родриго де Пауль. В то же время в составе Ривер Плейт выступают сразу пять футболистов, которые стали победителями мундиаля в Катаре: Николас Отаменди, Маркос Акунья, Гонсало Монтиэль, Тьяго Альмада и Анхель Корреа.

На поле потенциально могут встретиться семь чемпионов мира, которые вместе завоевали для сборной Аргентины золотые медали чемпионата мира-2022.

Отметим, что Ривер Плейт является одним из самых титулованных клубов Аргентины, тогда как Интер Майами за относительно короткую историю уже успел стать одним из самых известных футбольных брендов США.

А в это время стало известно, что Роналдиньо вернется на поле после 11-летнего перерыва.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!