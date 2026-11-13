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Футбол

Мальдера назвал двух игроков, которые пропустят матч Украины с Северной Ирландией

Главный тренер сборной Украины сообщил о кадровых потерях перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА
Сегодня, 19:58       Автор: Сергей Носенко
Андреа Мальдера / Getty Images
Андреа Мальдера / Getty Images

По словам итальянского специалиста, в поединке не смогут принять участие защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь и полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко.

Мальдера объяснил, что Шапаренко плохо себя чувствует, тогда как Бондарю необходим отдых после насыщенного игрового графика.

"Это все наши потери, остальные готовы выходить на поле", — сказал тренер на предматчевой пресс-конференции.

При этом наставник украинской команды рассказал, что планирует выпустить в стартовом составе голкипера Анатолия Трубина.

"Еще будет одна тренировка, но у меня есть план поставить его на ворота", — отметил Мальдера.

Напомним, матч Северная Ирландия — Украина состоится в субботу, 14 ноября, на стадионе Уиндзор Парк в Белфасте. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Матч Украины в Лиге наций обслужит французская бригада арбитров

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Николай Шапаренко Андреа Мальдера валерий бондарь

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