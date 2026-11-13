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Футбол

Лидер Ливерпуля может продолжить карьеру в Италии

Вирджила ван Дейка ждут в Милане.
Сегодня, 13:25       Автор: Андрей Безуглый
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк может переехать в Италию, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что по окончании сезона у защитника завершится контракт с мерсисайдцами. Потому уже сейчас игрок притягивает интерес других клубов.

Наиболее вероятным исходом сейчас считается переход ван Дейка в Милан. Владелец "россонери" Джерри Кардинале хочет видеть нидерландца в своей команде.

Также Кардинале владеет частью акций Fenway Sport Group, которой принадлежит Ливерпуль.

А еще среди возможных вариантов - переезд ван Дейка в Турцию, где им интересуются Галатасарай, Фенербахче и Трабзонспор, где уже играет Мохамед Салах.

Ранее также сообщалось, что Артем Довбик может покинуть свой клуб уже зимой.

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