Капитан Манчестер Юнайтед может покинуть команду

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш может покинуть клуб, пишет The Athletic.

По информации издания, португалец отклонил уже второе предложение нового контракта.

Текущее соглашение Фернандеша заканчивается после окончания текущего сезоне. Однако у клуба есть опция автоматического продления еще на один сезон.

Тем не менее, хавбек предпочел бы покинуть команду уже будущим летом, потому переговоры практически не продвигаются.

В это сезоне Бруну Фернандеш провел 14 матчей, отличившись шестью голами и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Артем Довбик может покинуть свой клуб уже зимой.

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