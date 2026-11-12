Свитолина повторила историческое достижение на WTA Finals: подобного не было 38 лет

По информации статистического проекта OptaAce, Свитолина и Пегула стали первыми с 1988 года участницами одного розыгрыша WTA Finals, которым удалось одержать победы на турнире уже после 32-летия.

Украинка отметилась во втором туре группового этапа, обыграв чешку Каролину Мухову. Пегула, в свою очередь, оказалась сильнее Марты Костюк.

Ранее подобное достижение покорялось представительницам старшего поколения тенниса. В 1988 году победы на одном Итоговом турнире одержали американки Крис Эверт и Мартина Навратилова. Еще раньше, в 1978-м, это удалось британке Вирджинии Уэйд и австралийке Бетти Стов.

К слову, в матче против Муховой украинка неудачно начала встречу и уступила в первой партии со счетом 3:6. Однако затем Элина перехватила инициативу и не оставила сопернице шансов на камбэк.

Второй и третий сеты завершились с одинаковым счетом 6:2 в пользу Свитолиной. Таким образом, украинка одержала первую победу на нынешнем турнире после стартового поражения от Мирры Андреевой.

Этот успех стал для Элины 11-м в карьере на Итоговых турнирах WTA. Она вернулась на эти соревнования впервые с 2019 года, а в последний раз побеждала здесь еще в 2019-м.

Победа над Муховой также прервала впечатляющую серию чешки: до встречи с украинкой у нее было 32 победы в сезоне в матчах, в которых она выигрывала первый сет.

В заключительном туре группового этапа Элина встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Матч состоится в пятницу, 13 ноября.

Для продолжения борьбы за титул украинке необходимо побеждать. В случае успеха Свитолина завершит групповой этап с двумя победами и получит возможность выйти в полуфинал.

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