iSport.ua
Русский Українська

Свитолина повторила историческое достижение на WTA Finals: подобного не было 38 лет

Украинская теннисистка Элина Свитолина и американка Джессика Пегула вошли в историю Итогового турнира WTA.
Сегодня, 21:56       Автор: Сергей Носенко
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

По информации статистического проекта OptaAce, Свитолина и Пегула стали первыми с 1988 года участницами одного розыгрыша WTA Finals, которым удалось одержать победы на турнире уже после 32-летия.

Украинка отметилась во втором туре группового этапа, обыграв чешку Каролину Мухову. Пегула, в свою очередь, оказалась сильнее Марты Костюк.

Ранее подобное достижение покорялось представительницам старшего поколения тенниса. В 1988 году победы на одном Итоговом турнире одержали американки Крис Эверт и Мартина Навратилова. Еще раньше, в 1978-м, это удалось британке Вирджинии Уэйд и австралийке Бетти Стов.

К слову, в матче против Муховой украинка неудачно начала встречу и уступила в первой партии со счетом 3:6. Однако затем Элина перехватила инициативу и не оставила сопернице шансов на камбэк.

Второй и третий сеты завершились с одинаковым счетом 6:2 в пользу Свитолиной. Таким образом, украинка одержала первую победу на нынешнем турнире после стартового поражения от Мирры Андреевой.

Этот успех стал для Элины 11-м в карьере на Итоговых турнирах WTA. Она вернулась на эти соревнования впервые с 2019 года, а в последний раз побеждала здесь еще в 2019-м.

Победа над Муховой также прервала впечатляющую серию чешки: до встречи с украинкой у нее было 32 победы в сезоне в матчах, в которых она выигрывала первый сет.

В заключительном туре группового этапа Элина встретится со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Матч состоится в пятницу, 13 ноября.

Для продолжения борьбы за титул украинке необходимо побеждать. В случае успеха Свитолина завершит групповой этап с двумя победами и получит возможность выйти в полуфинал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина WTA

Статьи по теме

Марта Костюк потеряла шансы на выход в полуфинал Марта Костюк потеряла шансы на выход в полуфинал
Марта Костюк проиграла Носковой в дебютном матче на Итоговом турнире WTA Марта Костюк проиграла Носковой в дебютном матче на Итоговом турнире WTA
Костюк выступит на Итоговом турнире WTA Костюк выступит на Итоговом турнире WTA
Бельгия испортила дебют нового тренера Турции, Армения поделила очки с Кипром в Лиге наций Бельгия испортила дебют нового тренера Турции, Армения поделила очки с Кипром в Лиге наций

Видео

Забарный после победного гола против Труа признан лучшим игроком матча
Забарный после победного гола против Труа признан лучшим игроком матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Динамо в УПЛ, Атлетико - Барселона, матчи Ливерпуля, Челси, МЮ, Милана, Интера, Ювентуса
просмотров
УПЛ: Шахтер встретится с Динамо, ЛНЗ обыграл Зарю, ничья Буковины и Колоса
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль уступил Фенербахче, Комо уничтожил Ланс, победы Реала, Манчестер Сити и Арсенала
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Шахтером в Классическом в рамках УПЛ
просмотров

Последние новости

Теннис21:56
Свитолина повторила историческое достижение на WTA Finals: подобного не было 38 лет
Лига наций21:12
Бельгия испортила дебют нового тренера Турции, Армения поделила очки с Кипром в Лиге наций
Европа20:21
Болонья может досрочно отпустить Довбика
Европа19:39
Барселона позволит фанатам остаться на Камп Ноу даже после смерти
Бокс18:35
Украинского боксера дисквалифицировали на 20 месяцев
Другое17:49
Союз конькобежцев заступился за россиян
Украина17:02
Карпаты и Верес сыграли вничью
Европа и мир16:08
Германия и еще шесть стран отказались подписывать календарь ЧМ U-20 из-за возвращения россии
Другое15:20
Катерина Садурская установила мировой рекорд, нырнув на 90 метров без ласт
Другое14:52
Сборная Украины завоевала золото чемпионата мира-2026 по спортивной стрельбе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK