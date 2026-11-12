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Катерина Садурская установила мировой рекорд, нырнув на 90 метров без ласт

Украинская фридайверша стала первой женщиной в истории, достигшей такой глубины в дисциплине погружения без ласт.
Сегодня, 15:20       Автор: Сергей Носенко
Катерина Садурская / Министерство молодежи и спорта Украины
Катерина Садурская / Министерство молодежи и спорта Украины

Украинская фридайверша Катерина Садурская установила новый женский мировой рекорд в дисциплине постоянного веса без ласт (CNF). На соревнованиях AIDA Blue Element November 2026 в Доминике она нырнула на глубину 90 метров, став первой женщиной, которой удалось достичь такого результата.

О своем достижении спортсменка сообщила 12 ноября в Threads.

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Рекордное погружение состоялось накануне, 11 ноября. Дисциплина CNF предполагает погружение и возвращение на поверхность исключительно за счет собственной мышечной силы, без использования ласт.

Предыдущий мировой рекорд Садурской в этой дисциплине составлял 88 метров. Его украинка установила 30 ноября 2025 года на соревнованиях CMAS Deep Dominica. Таким образом, она улучшила собственное достижение на два метра.

Фридайверша также рассказала о неудачной попытке установить рекорд в июле 2026 года, когда планировала нырнуть на 89 метров. За неделю до старта она получила травму, из-за которой ей пришлось лечить раны и проходить курс антибиотиков.

Несмотря на это, Садурская решила выступить на соревнованиях, однако на финише впервые за десять лет спортивной карьеры пережила блэкаут и получила дисквалификацию.

«Это был сложный опыт, который заставил меня пересмотреть подход к подготовке», — написала спортсменка.

Новое достижение стало десятым мировым рекордом Садурской за последние четыре года. Первый мировой рекорд в дисциплине CNF она установила в 2023 году, нырнув на глубину 73 метра.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фридайвинг Екатерина Садурская

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