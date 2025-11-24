Украинка установила рекорд, нырнув без снаряжения на сумасшедшую глубину

Украинская дайверша Екатерина Садурская оновила рекорд во фридайвинге в дисциплине CNF (Constant Weight No Fins) - нырянии без ласт и дополнительного снаряжения.

33-річна спортсменка приняла участие в соревнованиях Blue Element Competition 2025 в Доминике и сумела нырнуть на 86 метров!

Предыдущий рекорд, который также принадлежал ей, Екатерина превзошла на два метра.

Отметим, что австралийка Амбер Брук, которая стала второй в этой дисциплине, нырнула на 65 метров.

В прошлом году мы сообщали, что Садурская стала чемпионкой мира по погружению по тросу.

