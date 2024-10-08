Украинка стала чемпионкой мира по фридайвингу

Это уже второе золото для Екатерины Садурской на международном уровне.

В Каламате, Греция, проходит чемпионат мира по фридайвингу.

Украинская спортсменка Екатерина Садурская выиграла золото в дисциплине свободное погружение по тросу. Результата в 95 м хватило, чтобы стать чемпионской мира.

Также ранее Екатерина выступала в погружении в моноласте, установила рекорд Украины, но осталась лишь на четвертой позиции.

Для Садурской это лишь второе золото на международном уровне, свою первую медаль украинка выиграла еще в 2014 году.

Всего в активе Екатерине уже восемь различных медалей различного качества на уровне чемпионатов мира и Европы.

Ранее также Магучих призналась, сколько Олимпиад еще планирует покорить.

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