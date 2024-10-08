iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украинка стала чемпионкой мира по фридайвингу

Это уже второе золото для Екатерины Садурской на международном уровне.
Вчера, 21:25
Екатерина Садурская Instagram/sadurskaterina
Екатерина Садурская Instagram/sadurskaterina

В Каламате, Греция, проходит чемпионат мира по фридайвингу.

Украинская спортсменка Екатерина Садурская выиграла золото  в дисциплине свободное погружение по тросу. Результата в 95 м хватило, чтобы стать чемпионской мира.

Также ранее Екатерина выступала в погружении в моноласте, установила рекорд Украины, но осталась лишь на четвертой позиции.

Для Садурской это лишь второе золото на международном уровне, свою первую медаль украинка выиграла еще в 2014 году.

Всего в активе Екатерине уже восемь различных медалей различного качества на уровне чемпионатов мира и Европы.

Ранее также Магучих призналась, сколько Олимпиад еще планирует покорить.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Сборная Украины провела первую тренировку в форме от нового технического партнера Сборная Украины провела первую тренировку в форме от нового технического партнера
Степаненко тренировался вне общей группы сборной Украины Степаненко тренировался вне общей группы сборной Украины
Не EA FC: Карвахаль показал, во что играет в свободное время Не EA FC: Карвахаль показал, во что играет в свободное время
Ляпорт: Забастовка - единственное решение, которое видят игроки Ляпорт: Забастовка - единственное решение, которое видят игроки
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера и Динамо в УПЛ, игры Баварии, Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:30
Лига наций23:30
Сборная Украины провела первую тренировку в форме от нового технического партнера
Лига наций22:55
Степаненко тренировался вне общей группы сборной Украины
Европа22:45
Не EA FC: Карвахаль показал, во что играет в свободное время
Европа22:26
Ляпорт: Забастовка - единственное решение, которое видят игроки
Лига наций22:22
Украина - Грузия: где смотреть матч Лиги наций
Европа22:03
Звезда сборной Испании покинул расположение национальной команды
Лига наций21:30
Украина - Грузия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Другие21:25
Украинка стала чемпионкой мира по фридайвингу
Европа21:05
Многолетний спортивный директор Манчестер Сити покинет клуб
Лига наций20:40
Украина - Грузия: прогноз на матч Лиги наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK