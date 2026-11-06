Судаков забил за Бенфику, Трубин помог команде, Селтик вырвал победу у Бешикташа: результаты Лиги Европы

В четвертом туре общего этапа Лиги Европы украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков помогли Бенфике обыграть Лех. Судаков отметился голом, а Трубин несколько раз выручил лиссабонцев. Тем временем Селтик в результативном матче одолел Бешикташ, а Торренсе вырвал победу у Арарата-Армении, забив дважды в компенсированное время.

Бенфика — Лех 3:1

Лиссабонцы открыли счет уже на шестой минуте — отличился Рафа Силва. После перерыва Джанлука Престианни удвоил преимущество хозяев, замкнув передачу Георгия Судакова.

Лех сократил отставание благодаря Лео Бенгтссону, который воспользовался ошибкой обороны Бенфики. Однако на 90-й минуте Судаков поставил точку в матче, забив третий гол своей команды. Трубин также отметился несколькими важными действиями, в частности отразил опасный удар головой Патрика Валемарка.

Голы: Рафа Силва, 6, Престианни, 67, Судаков, 90 — Бенгтссон, 73.

Торренсе — Арарат-Армения 3:2

Португальская команда добыла волевую победу, хотя еще до перерыва осталась в меньшинстве. Хорхе Агирре вывел Торренсе вперед на 13-й минуте, но на 25-й получил прямую красную карточку.

Арарат-Армения воспользовался численным преимуществом: Карен Мурадян сравнял счет, а после перерыва Бруно Вилсон вывел армянскую команду вперед. Впрочем, концовка осталась за хозяевами. Хави Васкес восстановил равновесие на 90+3-й минуте, а еще через две минуты Муса Драмме принес Торренсе победу. При этом на 76-й минуте красную карточку получил и голкипер Арарата-Армении Жуан Бравим.

Голы: Агирре, 13, Васкес, 90+3, Драмме, 90+5 — Мурадян, 41, Бруно Вилсон, 58.

Штурм — Целе 2:3

Целе одержал выездную победу в результативном поединке. Словенцы вышли вперед благодаря голу Свита Шешлара на 29-й минуте, однако Умар Диаките восстановил равновесие на 40-й. Перед перерывом Беньямин Вербич снова вывел гостей вперед.

Во втором тайме Шешлар оформил дубль, забив на 73-й минуте. Диаките также отличился второй раз — уже в компенсированное время, но спасти Штурм от поражения хозяева не смогли.

Голы: Диаките, 40, 90+3 — Шешлар, 29, 73, Вербич, 45.

Селтик — Бешикташ 3:2

Бешикташ открыл счет на 54-й минуте: Джуниор Олайтан первым успел на добивание после того, как голкипер Селтика отразил его пенальти. Хозяева отыгрались благодаря Каллуму Османду, а затем Камило Дуран дважды поразил ворота соперника.

Между голами Дурана Оркун Кекчю сравнял счет, однако последнее слово осталось за шотландцами. Второй мяч Дурана на 87-й минуте принес Селтику победу.

Голы: Османд, 62, Дуран, 78, 87 — Олайтан, 54, Кекчю, 85.

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