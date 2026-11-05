Харьковские Соколы обыграли Киев-Баскет в матче Суперлиги

В четверг, 5 ноября, Харьковские Соколы одержали победу над Киев-Баскетом в матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBET. Встреча в столичном ДС Венето завершилась со счетом 80:69 в пользу харьковской команды.

Гости захватили инициативу уже в первой четверти, выиграв стартовую десятиминутку с преимуществом в восемь очков — 21:13. Во втором периоде киевляне сократили отставание, набрав 24 очка против 19 у соперника.

Третья четверть завершилась вничью (20:20), поэтому перед заключительным игровым отрезком Харьковские Соколы сохраняли преимущество в три очка. Однако в четвертой десятиминутке харьковчане вновь увеличили отрыв (20:12) и довели матч до победы.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Харьковских Соколов Егор Сушкин, который набрал 20 очков, сделал четыре подбора, отдал восемь передач и совершил два перехвата. В составе киевлян лучшим по результативности стал Мэй с 18 очками, шестью подборами и семью передачами.

Киев-Баскет — Харьковские Соколы — 69:80 (13:21, 24:19, 20:20, 12:20)

Киев-Баскет: Мэй (18 очков + 6 подборов + 7 передач), Кларди (4), Бутко (12 + 3 подбора + 2 перехвата), Кабацу́ра (8), Хант (2 + 3 подбора) — старт; Колаволе (6), Холод (4), Маркив (2), Малич (3), Пирогов (0 + 4 подбора), Лихой (10 + 3 подбора), Рудый (0).

Харьковские Соколы: Сушкин (20 очков + 4 подбора + 8 передач + 2 перехвата), Соловьев (7 + 4 подбора), Клевзуник (18 + 5 подборов + 3 передачи), Сандул (8 + 6 подборов + 2 перехвата), Хохоник (9 + 9 подборов + 8 передач + 2 перехвата) — старт; Лищина (0), Клебан (5 + 5 подборов + 1 блок-шот), Безыма (13 + 3 подбора + 2 передачи), Змиевский (0).

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