Грузия объявила заявку на матчи Лиги наций с Венгрией и Украиной

Игроки Шахтера и Полесья получили вызов в национальную сборную.

Главный тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе объявил заявку на предстоящие матчи Лиги наций против Венгрии и Украины.

Как сообщает официальный сайт Грузинской футбольной федерации, в национальную команду были вызваны 26 исполнителей.

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В частности, в состав попали представители украинской Премьер-лиги: Иракли Азарови из Шахтера и Гиорги Майсурадзе из Полесья.

Состав сборной Грузии:

Вратари : Гиорги Мамардашвили (Ливерпуль), Лука Гугешашвили (Гезтепе), Нодари Каличава (Динамо Батуми).

: Гиорги Мамардашвили (Ливерпуль), Лука Гугешашвили (Гезтепе), Нодари Каличава (Динамо Батуми). Защитники : Саба Гогличидзе (Монца), Саба Сазонов (Хетафе), Ива Гелашвили (ЧФР), Лука Лочошвили (Кельн), Лаша Двали (ЦСКА 1948), Джемал Табидзе (Кайсериспор), Отар Какабадзе (Краковия), Гиорги Майсурадзе (Полесье), Иракли Азарови (Шахтер).

: Саба Гогличидзе (Монца), Саба Сазонов (Хетафе), Ива Гелашвили (ЧФР), Лука Лочошвили (Кельн), Лаша Двали (ЦСКА 1948), Джемал Табидзе (Кайсериспор), Отар Какабадзе (Краковия), Гиорги Майсурадзе (Полесье), Иракли Азарови (Шахтер). Полузащитники/нападающие: Анзор Меквабишвили (Чикаго Файр), Гиорги Кочорашвили (Севилья), Нодар Ломинадзе (Торпедо Кутаиси), Сандро Алтунашвили (Динамо Батуми), Гиорги Мойстрапишвили (Спартак Трнава), Иракли Егоян (Эксельсиор), Гиорги Чакветадзе (Удинезе), Зурико Давиташвили (Сент-Этьен), Георгий Цитаишвили (Райо Вальекано), Гиорги Гулиашвили (Расинг), Гиорги Квернадзе (Фрозиноне), Буду Зивзивадзе (Хайденхайм), Жорж Микаутадзе (Вильярреал), Гиорги Гагуа (ДАК).

Сборная Грузии сыграет с Венгрией 14 ноября, а с Украиной встретится 17 ноября.

После четырех туров в группе 2 Дивизиона B Лиги наций лидирует Северная Ирландия, имея в своем активе восемь очков. Второй идет Венгрия с семью баллами, а Украины с четырьмя пунктами занимает третье место. Грузия расположилась на последней строчке с двумя очками.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера также объявил заявку команды на матчи с Северной Ирландией и Грузией.

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