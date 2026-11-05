НХЛ: Флорида обыграла Чикаго, победы Оттавы, Лос-Анджелеса и Сиэтла
В ночь на четверг, 5 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.
Результаты матчей НХЛ за 4 ноября
Флорида – Чикаго – 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
Шайбы: 1:0 – 4 Вилманис (Верхэге, Райнхарт), 2:0 – 12 Верхэге (Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак), 3:0 – 33 Джонс (Райнхарт, Вилманис), 3:1 – 36 Канцеров (Бедард, Дель Мастро), 3:2 – 49 Назар (Дель Мастро, Смит), 4:2 – 51 Вилманис, 4:3 – 56 Назар (Бедард, Ринзель), 5:3 – 58 Райнхарт (Вилманис)
Баффало – Оттава – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 34 Кребс (Бенсон, Томпсон), 1:1 – 51 Пинто (Шабо, Томазино), 1:2 – 56 Амадио (Зеттерлунд, Штюцле)
Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 7:2 (3:0, 2:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 1 Кемпе (Панарин), 2:0 – 16 Кемпе (Кларк, Густафссон), 3:0 – 18 Байфилд (Кемпе, Панарин), 3:1 – 25 Селебрини (Миса, Орлов), 4:1 – 31 Хаула (Думулин, Коннорс), 5:1 – 35 Кемпе (Панарин, Лаферрье), 6:1 – 42 Армиа (Хаула), 6:2 – 49 Стенберг (Миса, Орлов), 7:2 – 54 Байфилд (Густафссон, Панарин)
Сиэтл – Калгари – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 12 Шарангович (Фрост, Уайтклауд), 1:1 – 33 Каттон (Какко, Самоскевич), 2:1 – 61 Бенирс (Монтур)
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