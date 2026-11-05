iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Флорида обыграла Чикаго, победы Оттавы, Лос-Анджелеса и Сиэтла

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 10:45       Автор: Игорь Мищук
Флорида победила Чикаго / Getty Images
Флорида победила Чикаго / Getty Images

В ночь на четверг, 5 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись четыре матча.

Результаты матчей НХЛ за 4 ноября

Флорида – Чикаго – 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 4 Вилманис (Верхэге, Райнхарт), 2:0 – 12 Верхэге (Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак), 3:0 – 33 Джонс (Райнхарт, Вилманис), 3:1 – 36 Канцеров (Бедард, Дель Мастро), 3:2 – 49 Назар (Дель Мастро, Смит), 4:2 – 51 Вилманис, 4:3 – 56 Назар (Бедард, Ринзель), 5:3 – 58 Райнхарт (Вилманис)

Баффало – Оттава – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 34 Кребс (Бенсон, Томпсон), 1:1 – 51 Пинто (Шабо, Томазино), 1:2 – 56 Амадио (Зеттерлунд, Штюцле)

Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 7:2 (3:0, 2:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Кемпе (Панарин), 2:0 – 16 Кемпе (Кларк, Густафссон), 3:0 – 18 Байфилд (Кемпе, Панарин), 3:1 – 25 Селебрини (Миса, Орлов), 4:1 – 31 Хаула (Думулин, Коннорс), 5:1 – 35 Кемпе (Панарин, Лаферрье), 6:1 – 42 Армиа (Хаула), 6:2 – 49 Стенберг (Миса, Орлов), 7:2 – 54 Байфилд (Густафссон, Панарин)

Сиэтл – Калгари – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 12 Шарангович (Фрост, Уайтклауд), 1:1 – 33 Каттон (Какко, Самоскевич), 2:1 – 61 Бенирс (Монтур)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Кингз Оттава Сенаторз Флорида Пантерз Чикаго Блэкхоукс сиэтл кракен

Статьи по теме

НХЛ: Вегас уступил Нью-Джерси, Флорида одолела Виннипег, Калгари победил Сиэтл НХЛ: Вегас уступил Нью-Джерси, Флорида одолела Виннипег, Калгари победил Сиэтл
НХЛ: Каролина обыграла Бостон, Миннесота одолела Юту, победы Нью-Джерси, Флориды и Вегаса НХЛ: Каролина обыграла Бостон, Миннесота одолела Юту, победы Нью-Джерси, Флориды и Вегаса
НХЛ: Торонто разгромил Эдмонтон, Каролина обыграла Сент-Луис, победы Бостона, Юты и Оттавы НХЛ: Торонто разгромил Эдмонтон, Каролина обыграла Сент-Луис, победы Бостона, Юты и Оттавы
НБА: Юта с Михайлюком уступила Нью-Орлеану, победы Филадельфии, Бостона и Лейкерс НБА: Юта с Михайлюком уступила Нью-Орлеану, победы Филадельфии, Бостона и Лейкерс

Видео

Монфис растрогал публику прощальной речью
Монфис растрогал публику прощальной речью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко стал рекордсменом
просмотров
УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря обыграла Эпицентр, Карпаты разгромили Кудривку
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль уступил Фенербахче, Комо уничтожил Ланс, победы Реала, Манчестер Сити и Арсенала
просмотров

Последние новости

НХЛ10:45
НХЛ: Флорида обыграла Чикаго, победы Оттавы, Лос-Анджелеса и Сиэтла
НБА09:59
НБА: Юта с Михайлюком уступила Нью-Орлеану, победы Филадельфии, Бостона и Лейкерс
Европа08:50
Футбол сегодня: матчи Лиги Европы и Лиги конференций
Лига Чемпионов08:30
Лига чемпионов: Ливерпуль уступил Фенербахче, Комо уничтожил Ланс, победы Реала, Манчестер Сити и Арсенала
Вчера, 23:30
Другие23:30
Сборная Украины проиграла с историческим разгромом на отборе к Евро-2028
Европа22:35
Астон Вилла намерена сохранить своего тренера
Лига Чемпионов21:45
Фенербахче перестрелял Ливерпуль, Реал камбекнул против АЕКа
Формула 120:55
Леклер пропустит первую практику в Сан-Паулу по серьезной причине
Теннис20:20
Свитолина узнала соперниц в группе Итогового турнира WTA
Европа17:50
Легенда спорта вошел в совет директоров Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK