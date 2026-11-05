НБА: Юта с Михайлюком уступила Нью-Орлеану, победы Филадельфии, Бостона и Лейкерс
В ночь на четверг, 5 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны 14 матчей.
Результаты матчей НБА за 4 ноября
Детройт – Филадельфия 106:112 (21:29, 21:27, 33:35, 31:21)
Детройт: Д. Робинсон (27), Каннингем (26 + 7 подборов + 11 передач), Коллинз (16), Томпсон (11 + 17 подборов), Рид (8 + 7 подборов) – старт; Хертер (8), Дженкинс (5), Холланд (3), Грин (1), Смит (1).
Филадельфия: Браун (30 + 7 подборов), Эмбиид (26 + 15 подборов), Макси (19 + 7 передач), Джеймс (13 + 10 подборов + 8 передач), Эджкомб (11) – старт; Бона (5), Колдуэлл-Поуп (5), Уэйд (3), Саймонс (0).
Вашингтон – Атланта 105:120 (32:37, 29:31, 24:25, 20:27)
Вашингтон: Дэвис (26 + 10 подборов), Джордж (25 + 7 передач), Янг (18 + 6 передач), Сарр (11 + 9 подборов), Дибанца (9) – старт; Кулибали (6), Эйтон (5), Джонсон (3), Мэнн (2), Кэррингтон (0), Райли (0), Окпара (0).
Атланта: Александер-Уокер (26), Флемингс (14), Оконгву (14 + 16 подборов), Дэниэлс (8 + 16 подборов + 8 передач), Дорт (6) – старт; Уиггинс (15), Макколлум (15), Эджиофор (11), Кисперт (9), Ньюэлл (2).
Бостон – Милуоки 109:102 (28:14, 34:27, 25:38, 22:23)
Бостон: Джордж (25 + 6 потерь), Уайт (24 + 7 передач), Хаузер (11), Кета (9 + 12 подборов), Гонсалес (4) – старт; Гарза (11), Притчард (10), Шайерман (9 + 11 подборов), Уолш (3), Робинсон (3 + 10 подборов).
Милуоки: Хирро (25), Хакес (18), Тернер (12 + 9 подборов + 6 передач), Беррис (9), Кузма (6) – старт; Роллинз (13 + 9 подборов), Эмент (9), Грин (5), Якучионис (3), Уэйр (2), Симс (0), Дженг (0).
Бруклин – Шарлотт 114:104 (21:24, 29:33, 30:23, 34:24)
Бруклин: Портер (26 + 10 подборов), Рэндл (22), Траоре (16), Шарп (5 + 8 передач), Джонсон (0) – старт; Браун (18), Вольф (13), Клауни (7), М. Вагнер (6), Эллис (1), Майнотт (0), Мэнн (0).
Шарлотт: Рид (28 + 9 подборов), Миллер (10), Диабате (7), Уайт (4), Книппел (3) – старт; Аллен (22), Джеймс (10), Салон (9), Колкбреннер (6), Шредер (5), О'Нил (0).
Нью-Йорк – Чикаго 135:105 (43:21, 41:31, 29:27, 22:26)
Нью-Йорк: Брансон (33), Ануноби (18), Таунс (17 + 12 подборов), Шэмет (7), Бриджес (7) – старт; Кнехт (10 + 7 подборов), Кларксон (10), Уайзмен (8 + 8 подборов), Диавара (8), Макбрайд (7), Драммонд (6 + 9 подборов), Дадье (4), Колек (0), Альварадо (0).
Чикаго: Пауэлл (12), Бузелис (12), Гидди (10 + 6 передач), Уилсон (5), Смит (3) – старт; Селлерс (14), Джонс (14), Хилд (7), Окоро (6), Эссанг (6), Миллер (4), Уильямс (4), Суэйн (3), Коллинз (3), Хоукинс (2).
Мемфис – Индиана 103:107 (24:32, 28:22, 30:26, 21:27)
Мемфис: Джером (23), Кауард (23 + 9 подборов), Иди (11 + 13 подборов), Бузер (10 + 5 потерь), Уэллс (0) – старт; Грант (11), Спенсер (7 + 9 передач), Стюарт (6), Мюррэй (5), Проспер (4), Пост (2), Джексон (1).
Индиана: Нембхард (22), Сиакам (20), Несмит (16), Смит (10), Зубац (1) – старт; Джексон (13 + 7 подборов), Топпин (11), Хафф (6), Нэнс (4), Уокер (2 + 8 подборов), Слоусон (2), Браун (0).
Нью-Орлеан – Юта 120:113 OT (24:24, 18:13, 28:43, 34:24, 16:9)
Нью-Орлеан: Уильямсон (23), Мюррэй (20 + 8 подборов), Фирс (19), Маткович (5), Джонс (2) – старт; Бей (22), Куин (20 + 9 подборов + 6 передач), Уотфорд (7), Матурин (2).
Юта: Джордж (39 + 9 передач), Маркканен (21 + 10 подборов), Бэйли (15), Питерсон (7 + 7 передач), Хэйс (2 + 7 подборов) – старт; Грин (7), Бамба (7 + 10 подборов), Сенсабо (6), Михайлюк (6), Окоги (3), Коллиер (0).
Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 17 минут. За это время он набрал шесть очков (3/5 двухочковых, 0/3 трехочковых), совершил три подбора и сделал один перехват при двух фолах и одной потере, а его показатель "плюс-минус" составил +12, что стало лучшим результатом в составе Юты.
Оклахома-Сити – Кливленд 124:116 (37:20, 23:24, 28:30, 36:42)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (42 + 8 передач), Митчелл (23 + 7 подборов), К. Уильямс (13), Мара (9), Хартенштайн (3 + 12 подборов) – старт; Стирц (16), Маккейн (9), Карузо (7), Пиви (2 + 9 подборов), Дикс (0).
Кливленд: Митчелл (27 + 6 передач), Харден (19 + 9 подборов + 6 передач), Э. Мобли (16 + 10 подборов), Проктор (11), Аллен (0) – старт; Хезоня (12 + 8 подборов), Меррилл (10 + 7 подборов), Томас (9), Брайант (8), Энаруна (4), Портер (0).
Хьюстон – Миннесота 107:117 (30:33, 27:24, 27:25, 23:35)
Хьюстон: Дюрант (21), Ванвлит (18), Шенгюн (17 + 12 подборов + 10 передач + 5 потерь), Томпсон (11 + 8 подборов), Смит (11) – старт; Шеппард (14), Исон (9), Смарт (4), Тшибве (2), Богданович (0).
Миннесота: Досунму (21 + 6 передач), Болл (20 + 6 передач + 7 потерь), Куминга (16 + 8 подборов), Макдэниэлс (14 + 8 подборов), Гобер (8 + 11 подборов + 4 блок-шота) – старт; Хайлэнд (19), Кларк (10), Лайлс (5), Беранже (4 + 7 подборов).
Денвер – Торонто 128:109 (33:35, 31:32, 41:15, 23:27)
Денвер: Йокич (32 + 10 подборов + 11 передач), Гордон (17), Дж. Мюррэй (14 + 7 передач), К. Джонсон (12), К. Браун (11) – старт; Хопкинс (18), Бэгли (10), Джонс (6 + 8 передач), Брэзил (6 + 7 подборов), Ннаджи (2), Диалло (0), Холмс (0), Нембхард (0).
Торонто: Барретт (22), Барнс (17 + 6 передач + 5 потерь), Куикли (13 + 7 передач), Мюррэй-Бойлс (13), Уолтер (8) – старт; Бэттл (9), Пелтль (8), Мартин (6), Грэйвс (5), Шэд (3 + 6 передач), Брэдли (2), Андерсон (2), Джексон-Дэвис (1).
Финикс – Портленд 119:132 (34:29, 25:43, 26:32, 34:28)
Финикс: Букер (33), Грин (22), Бриджес (18 + 7 подборов), Брукс (15), Малуач (6) – старт; Игодаро (9 + 7 подборов + 7 передач), Рит (7), Буей (3), Пит (2), Гиллеспи (2), Данн (2), Кеннард (0), Спенсер (0).
Портленд: Лиллард (25), Клинган (24 + 11 подборов), Авдия (21 + 7 подборов + 12 передач), Камара (11), Хендерсон (9) – старт; Холидэй (15), Р. Уильямс (9 + 8 подборов), Сиссоко (7), Крейчи (5), Поттер (4), Карлсон (2), Янгблад (0), Ян Ханьсэнь (0).
Сан-Антонио – Даллас 112:111 (32:26, 36:25, 22:29, 22:31)
Сан-Антонио: Вембаньяма (52 + 24 подбора + 8 блок-шотов), Харпер (21), Касл (17 + 10 подборов), Фокс (10), Васселл (2 + 7 подборов) – старт; К. Джонсон (4), Барнс (4), Корнет (2), Шэмпени (0).
Даллас: Ирвинг (29 + 7 подборов), Вашингтон (21 + 10 подборов), Флэгг (19 + 10 подборов), Рисаше (2), Гэффорд (2) – старт; Маршалл (22), Джонсон (8), Клэйтон (8), Калеб Мартин (0), Сассер (0).
Сакраменто – Лейкерс 103:116 (28:28, 26:33, 20:26, 29:29)
Сакраменто: Эйкафф (22 + 12 передач), Лавин (21 + 6 потерь), Сабонис (16 + 17 подборов), Хантер (14), Ачиува (7) – старт; Монк (13), Кардуэлл (4), Блэк (3), Шарп (3), Клиффорд (0).
Лейкерс: Дончич (40 + 9 подборов + 7 передач + 6 потерь), Ривз (21), Кесслер (15 + 8 подборов + 4 блок-шота), Ларэвиа (9), Тайбулл (3) – старт; З. Уильямс (10), Секстон (10), Граймс (6), Мамукелашвили (2), Джеймс-младший (0), Вандербилт (0), Харди (0), Луни (0), Карр (0), Лаверинг (0).
Клипперс – Майами 116:117 OT (24:33, 43:19, 20:26, 20:29, 9:10)
Клипперс: Гарлэнд (26 + 7 передач + 6 потерь), Хатимура (21 + 9 подборов + 7 передач), Б. Лопес (20 + 8 подборов), Д. Джонс (12 + 8 подборов), Данн (5) – старт; Уоглер (11), Струс (9), Дик (4), Сэндерс (4), Джексон (2), Миллер (2).
Майами: Адебайо (35 + 10 подборов), Томпсон (30), Я. Адетокумбо (27 + 14 подборов + 6 передач), Митчелл (11 + 10 передач), Уиггинс (3) – старт; Ларссон (7), Портис (4 + 10 подборов), Конуэлл (0), Фонтеккьо (0), Хардуэй (0).
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