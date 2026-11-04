Леклер пропустит первую практику в Сан-Паулу по серьезной причине

Пило Феррари Шарль Леклер пропустит первую практику на Гран-при Бразилии.

Накануне монегаск объявил, что впервые стал отцом.

Леклер вернулся из Бразилии в Монако к своей супруге Александре. У пары родилась дочь, которую назвали Бьянкой.

При этом пилот не успеет вернуться вовремя, потому в первой практике его заменит Дино Беганович. Однако далее монегаск займет свое место в болиде.

Ранее также сообщалось, что у Феррари есть проблемы со своим юниором.

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