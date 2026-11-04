iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Леклер пропустит первую практику в Сан-Паулу по серьезной причине

Монегаск стал отцом.
Сегодня, 20:55       Автор: Андрей Безуглый
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пило Феррари Шарль Леклер пропустит первую практику на Гран-при Бразилии.

Накануне монегаск объявил, что впервые стал отцом.

Леклер вернулся из Бразилии в Монако к своей супруге Александре. У пары родилась дочь, которую назвали Бьянкой.

При этом пилот не успеет вернуться вовремя, потому в первой практике его заменит Дино Беганович. Однако далее монегаск займет свое место в болиде.

Ранее также сообщалось, что у Феррари есть проблемы со своим юниором.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Свитолина узнала соперниц в группе Итогового турнира WTA Свитолина узнала соперниц в группе Итогового турнира WTA
Легенда спорта вошел в совет директоров Реала Легенда спорта вошел в совет директоров Реала
NaVi вышли в гранд-финал т3 турнира NaVi вышли в гранд-финал т3 турнира
NAVI обыграли Falcons и вышли в четвертьфинал IEM Beijing 2026 NAVI обыграли Falcons и вышли в четвертьфинал IEM Beijing 2026

Видео

Монфис растрогал публику прощальной речью
Монфис растрогал публику прощальной речью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Реала, Ливерпуля и Арсенала
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко стал рекордсменом
просмотров
УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря обыграла Эпицентр, Карпаты разгромили Кудривку
просмотров
Лига чемпионов: Бавария обыграла Атлетико, разгромные победы Барселоны и Интера, Шахтер уступил Спортингу
просмотров

Последние новости

Формула 120:55
Леклер пропустит первую практику в Сан-Паулу по серьезной причине
Теннис20:20
Свитолина узнала соперниц в группе Итогового турнира WTA
Европа17:50
Легенда спорта вошел в совет директоров Реала
Киберспорт17:20
NaVi вышли в гранд-финал т3 турнира
Киберспорт15:50
NAVI обыграли Falcons и вышли в четвертьфинал IEM Beijing 2026
Футбол15:08
Вратарь Андорры закрыл соцсети после смерти футболиста Тенерифе
Бокс14:12
Джейк Пол пригрозил завершить карьеру после следующего поражения
Европа13:25
Фонсека покинул Лион и возглавил Спортинг
Европа12:48
Ванат признан лучшим игроком Жироны в октябре
Хоккей12:10
"Не прокатило": ИИХФ не смирилась с решением CAS о возвращении россии в хоккей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK