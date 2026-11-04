Вратарь Андорры закрыл соцсети после смерти футболиста Тенерифе

Голкипер сборной Экваториальной Гвинеи и ФК Андорра Хесус Овоно закрыл свой аккаунт в Instagram после массовых оскорблений и угроз, связанных со смертью нападающего Тенерифе Хесуса де Мигеля.

После трагического инцидента во время матча Сегунды против Тенерифе вратарь оказался под шквалом критики в социальных сетях. Некоторые пользователи называют его убийцей и требуют привлечь к уголовной ответственности.

Овоно также услышал оскорбления с трибун непосредственно после столкновения с Де Мигелем. По информации издания AS, голкипер очень тяжело переживает произошедшее. После матча его видели плачущим и молящимся в раздевалке.

В клубе сообщили, что футболист намеревался связаться с Де Мигелем и его родственниками, чтобы выразить соболезнования и предложить свою поддержку.

В то же время в Андорре обратили внимание на появление фейковых аккаунтов, созданных от имени голкипера с целью навредить ему. По данным AS, сейчас Овоно не имеет доступа к своему телефону, а в клубе посоветовали ему дистанцироваться от социальных сетей из-за потока оскорблений.

Напомним, трагедия произошла 2 ноября во время матча 12-го тура Сегунды между Тенерифе и Андоррой. Овоно вышел далеко за пределы штрафной площади, чтобы перехватить мяч, и в борьбе за него ударил коленом в грудь Де Мигеля.

После столкновения нападающий потерял сознание. Медики оказывали ему помощь на поле, после чего футболиста доставили в больницу. 3 ноября стало известно о его смерти в возрасте 30 лет вследствие остановки сердца.

Испанская полиция начала расследование обстоятельств произошедшего на предмет возможного непредумышленного причинения смерти. Виновность Овоно не установлена.

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