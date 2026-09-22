"Думал, мне уже конец": Таунсенд после эпизода с катком
Инцидент произошел с бывшим игроком сборной Англии Андросом Таунсендом, которого во время разминки перед матчем чемпионата Таиланда случайно сбил каток для газона.
🤯 Andros Townsend has been involved in an unfortunate accident while warming up for PT Prachup before their Thai Premier League game vs. Pattani.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 19, 2026
He didn't get badly injured but was on the bench and played just 1 minute in their 3-0 win. pic.twitter.com/K9Ty9VAxRd
Футболиста удалось быстро освободить, а серьезных травм он не получил.
"Я подумал, что мне конец. Я переживал за левую лодыжку и колено, которые ранее уже оперировали. Думал, что либо сломается лодыжка, либо колено. Мне очень повезло", — рассказал позже Таунсенд.
По словам англичанина, он отделался лишь ушибами и уже через несколько минут вернулся к разминке.
Более того, Таунсенд вышел на поле в концовке матча, в котором Прачуа разгромил Паттани со счетом 3:0.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!