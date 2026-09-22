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"Думал, мне уже конец": Таунсенд после эпизода с катком

35-летний вингер оказался зажат под техникой, которая проехала по его ногам почти до пояса.
Сегодня, 18:55       Автор: Сергей Носенко
Андрос Таунсенд / Getty Images
Андрос Таунсенд / Getty Images

Инцидент произошел с бывшим игроком сборной Англии Андросом Таунсендом, которого во время разминки перед матчем чемпионата Таиланда случайно сбил каток для газона.

Футболиста удалось быстро освободить, а серьезных травм он не получил.

"Я подумал, что мне конец. Я переживал за левую лодыжку и колено, которые ранее уже оперировали. Думал, что либо сломается лодыжка, либо колено. Мне очень повезло", — рассказал позже Таунсенд.

По словам англичанина, он отделался лишь ушибами и уже через несколько минут вернулся к разминке.

Более того, Таунсенд вышел на поле в концовке матча, в котором Прачуа разгромил Паттани со счетом 3:0.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инцидент таунсенд

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