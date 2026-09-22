"Он боится проиграть": Промоутер Джошуа оценил состояние Фьюри перед боем

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мнением о будущем сопернике своего клиента Тайсоне Фьюри.

Представитель Эй Джея считает, что "Цыганский король" побаивается его подопечного.

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"Не могу сказать, что бойцы вообще чего-то боятся, но, думаю, Фьюри все-таки опасается Джошуа. Думаю, он боится проиграть. Он также понимает, какую физическую мощь демонстрирует Джошуа. Фьюри - отличный и очень умный боксер, но он понимает, насколько сложным будет этот поединок.

Кто-то может вспомнить, как Эй Джея отправил в нокдаун Кристиан Пренга, мол, он уже не тот, что раньше. Но его физические данные никуда не делись, и справиться с ним будет настоящим испытанием. Так что Фьюри будет пытаться получить любое преимущество", - сказал Хирн в комментарии Fight Your Corner.

Напомним, ранее авторитетный инсайдер подтвердил новое место проведения боя Джошуа - Фьюри.

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