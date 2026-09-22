Олийникова успешно стартовала на турнире в Сингапуре

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла американскую соперницу.

Украинская теннисистка Александра Олийникова (№47 WTA) успешно преодолела первый раунд турнира WTA 500 в Сингапуре.

На старте соревнований украинка встречалась с американкой Вивиан Вольфф (№240 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 6:1, 7:6(1).

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Соперницы провели на корте 1 час 42 минуты. Олийникова за матч дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов.

Это был второй очный матч теннисисток, а украинка удвоила своем преимущество в личных встречах.

WTA 500, Сингапур

Первый круг

Александра Олийникова (Украина) - Вивиан Вольфф (США) 6:1, 7:6(1)

Во втором круге соперницей Олийниковой станет Майя Хвалинска (№25 WTA) из Польши.

Ранее сообщалось, что впервые в истории две украинские теннисистки вошли в топ-10 рейтинга WTA.

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