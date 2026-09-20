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Третья ракетка Украины отдаст более двух миллионов гривен с US Open

Олейникова направит средства на дрон-батальон и грузовой микроавтобус.
Сегодня, 09:17       Автор: Сергей Носенко
Александра Олейникова / Getty Images
Александра Олейникова / Getty Images

Третья ракетка Украины Александра Олейникова передаст Вооруженным силам Украины 2,4 миллиона гривен призовых, заработанных на US Open 2026.

Помощь получит Батальон беспилотных систем Спалах 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, которому Олейникова помогает уже на протяжении длительного времени. Из общей суммы 2 миллиона гривен будет направлено на приобретение необходимого батальону оборудования и комплектующих, а еще около 400 тысяч гривен пойдут на покупку и передачу подразделению грузового микроавтобуса Mercedes.

“Этот год — для меня первый полноценный сезон в WTA туре, где есть и существенные призовые, и международное внимание, что позволяет не только донатить собственные средства, но и привлекать пожертвования из-за рубежа”, — сказала Олийникова. — “Вместе с тем, что мы передаем сейчас, за 2026 год мы предоставили нашим подшефным подразделениям поддержки примерно на 150 тысяч евро. И год еще не закончился. Надеюсь, что в следующем году мы сможем увеличить эту цифру в несколько раз. Для меня это и есть смысл выступлений в Туре”.

Кстати, на днях Александра стала вице-президентом Запорожской областной федерации тенниса.

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