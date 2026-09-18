Олейникову назначили вице-президентом без зарплаты

Олейникова будет работать на общественных началах без зарплаты. Среди направлений — развитие тенниса для военнослужащих и ветеранов, поддержка детско-юношеского тенниса в условиях войны и внедрение современных этических стандартов.

"Запорожье – это южный форпост Украины. Город стоит и продолжает жить и развиваться, несмотря на ежедневные обстрелы. Но в этом городе есть дети — и местные, и ВПЛ, — которые, несмотря на войну, должны иметь возможности для спортивного развития", – заявила Олейникова.

По словам теннисистки, отдельное внимание будет уделяться военнослужащим и ветеранам, для которых теннис может стать частью отдыха, восстановления и реабилитации. Также Олейникова намерена участвовать в восстановлении спортивной инфраструктуры украинского Приазовья после освобождения оккупированных территорий.

Напомим, впервые в истории две украинские теннисистки вошли в топ-10 рейтинга WTA

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!