Нападающий Шахтера получил вызов в сборную Буркина-Фасо
Он поможет своей команде в сентябрьских матчах квалификации Кубка африканских наций.
В конце месяца буркинийцам предстоит провести два важных поединка отбора. 25 сентября они сыграют против сборной Бенина, а 28 сентября встретятся с командой Центральноафриканской Республики (ЦАР).
Траоре возвращается в расположение национальной команды, за которую в последний раз играл в январе этого года на Кубке африканских наций. Всего в составе сборной Буркина-Фасо нападающий горняков провел 31 матч и забил 13 голов.
В текущем клубном сезоне Лассина Траоре успел сыграть за Шахтер 3 официальных матча, однако результативными действиями пока не отметился.
Кстати, Шахтер без проблем разгромил Ольховцы и вышел в 1/8 финала Кубка Украины.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!