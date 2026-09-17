Нападающий Шахтера получил вызов в сборную Буркина-Фасо

Он поможет своей команде в сентябрьских матчах квалификации Кубка африканских наций.

В конце месяца буркинийцам предстоит провести два важных поединка отбора. 25 сентября они сыграют против сборной Бенина, а 28 сентября встретятся с командой Центральноафриканской Республики (ЦАР).

Траоре возвращается в расположение национальной команды, за которую в последний раз играл в январе этого года на Кубке африканских наций. Всего в составе сборной Буркина-Фасо нападающий горняков провел 31 матч и забил 13 голов.

В текущем клубном сезоне Лассина Траоре успел сыграть за Шахтер 3 официальных матча, однако результативными действиями пока не отметился.

Кстати, Шахтер без проблем разгромил Ольховцы и вышел в 1/8 финала Кубка Украины.

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