Лидер сборной Болгарии спровоцировал скандал на Евро по волейболу

Александfр Николов изобразил перерезание горла после решающего розыгрыша в пятом сете против Польши.

Получив важное очко в пятом сете, Николов повернулся спиной к соперникам и демонстративно провел пальцем по горлу, имитируя его перерезание. Эпизод произошел во время решающего тай-брейка матча группового этапа чемпионата Европы, который завершился победой Болгарии со счетом 3:2. Эпизод вызвал бурную реакцию как среди болгарских трибун, так и среди фанатов сборной Польши.

Часть польских болельщиков в соцсетях раскритиковала Николова за этот жест, назвав его провокационным. В то же время были и противоположные реакции: некоторые польские фанаты отмечали, что не видели в этом нарушения правил или оскорбления.

По итогам группового этапа Польша заняла первое место, Украина — второе, а Болгария — третье. В 1/8 финала Болгария сыграет против Германии.

В случае победы болгарская сборная может снова встретиться с Польшей на стадии четвертьфинала. При этом Украина в 1/8 финала чемпионата Европы-2026 встретится с Румынией. Поединок состоится в воскресенье, 20 сентября, в 16:00 по Киеву.

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