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Плотницкий стал лучшим подающим Евро-2026

Украинский доигрыватель возглавляет рейтинг турнира по количеству эйсов и входит в тройку самых результативных волейболистов.
Сегодня, 16:33       Автор: Сергей Носенко
Олег Плотницкий (в центре) / Getty Images
Олег Плотницкий (в центре) / Getty Images

Доигрыватель сборной Украины Олег Плотницкий стал лидером статистического рейтинга чемпионата Европы-2026 по числу эйсов.

В трех стартовых матчах турнира украинский волейболист выполнил 15 подач навылет. При этом в последних двух поединках Плотницкий записал на свой счет по семь эйсов.

Ближайший преследователь украинца на пять эйсов меньше.

Также Плотницкий входит в число самых результативных игроков Евро-2026. За три матча Олег набрал 53 очка, заняв второе место в рейтинге. Лидирует болгарский волейболист Александар Николов – у него 63 очка.

Сборная Украины, в свою очередь, одержала три победы на старте чемпионата Европы. Команда обыграла Израиль, Северную Македонию и Болгарию, благодаря чему досрочно гарантировала выход в плей-офф турнира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волейбол Олег Плотницкий

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