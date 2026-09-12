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Украина выиграла третий матч на Евро-2026 по волейболу и вышла в плей-офф

Украинцы досрочно гарантировали себе место в 1/8 финала после победы над Болгарией.
Сегодня, 22:28       Автор: Игорь Мищук
Украина победила Болгарию / CEV
Украина победила Болгарию / CEV

В субботу, 12 сентября, мужская сборная Украины по волейболу провела свой третий матч на групповом этапе чемпионата Европы-2026.

Подопечные Рауля Лосано противостояли одной из хозяек континентального первенства команде Болгарии и одержали победу над соперником в четырех сетах - 3:1.

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Стартовая партия прошла в равной борьбе, но "сине-желтым" удалось перехватить инициативу и забрать сет со счетом 25:23. Во второй партии украинская сборная при счете 6:6 начала уходить в отрыв, уже не позволив сопернику выровнять положение, и завершила сет победой 25:22.

В третьем сете инициатива уже была на стороне болгарской команды, которая вела в счете на протяжении всего игрового отрезка и в итоге закрыла партию с разницей в четыре очка - 25:21. Начало четвертого сета прошло с переменным успехом, однако при счете 8:8 украинцы начали наращивать свое преимущество и довели игру до победы 25:21.

Евро-2026
Группа B, 3-й тур

Болгария - Украина 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25)

Сборная Украины в трех сыгранных матчах набрала девять очков и на данный момент возглавляет группу B, досрочно гарантировав себе выход в плей-офф - ниже четвертого места в секстете "сине-желтые" уже не финишируют.

Напомним, в первом туре группового этапа украинцы обыграли Израиль (3:1), а затем одолели команду Северной Македонии (3:0).

Свой следующий матч на Евро-2026 сборная Украины проведет 14 сентября против Португалии, после чего 15 сентября встретится с Польшей.

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