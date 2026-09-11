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Сборная Украины выиграла второй матч подряд на Евро-2026

"Сине-желтые" обыграли Северную Македонию.
Сегодня, 17:55       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины по волейболу / cev.lu
Сборная Украины по волейболу / cev.lu

В пятницу, 11 сентября, сборные Украины и Северной Македонии провели очный поединок на Евро-2026 по волейболу.

Партия началась с плотной борьбы, однако вскоре именно наша команда завладела инициативой. В итоге первый сет остался за Украиной 25:22.

На старте второго сета команда Лосано сразу обеспечила себе солидное преимущество в пять очков. Которое в итоге "сине-желтые" уверенно реализовали в победу.

В решающем третьем сете македонцы уже почти не сопротивлялись и легко отдали победу нашей команде.

Евро-2026. Групповой этап

Украина — Северная Македония 3:0 (25:22, 25:22, 25:10)

 

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