Сборная Украины выиграла второй матч подряд на Евро-2026

В пятницу, 11 сентября, сборные Украины и Северной Македонии провели очный поединок на Евро-2026 по волейболу.

Партия началась с плотной борьбы, однако вскоре именно наша команда завладела инициативой. В итоге первый сет остался за Украиной 25:22.

На старте второго сета команда Лосано сразу обеспечила себе солидное преимущество в пять очков. Которое в итоге "сине-желтые" уверенно реализовали в победу.

В решающем третьем сете македонцы уже почти не сопротивлялись и легко отдали победу нашей команде.

Евро-2026. Групповой этап

Украина — Северная Македония 3:0 (25:22, 25:22, 25:10)

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