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Футбол

Челси продлил контракт игрока, которого мог продать летом

Педру Нету останется в клубе до 2032 года.
Сегодня, 18:26       Автор: Андрей Безуглый
Педру Нету / Getty Images
Педру Нету / Getty Images

Вингер Челси Педру Нету подписал с клубом новый контракт.

Напомним, что летом активно ходили слухи об уходе португальца, но в итоге лондонцы так и не получили официального предложения.

В итоге Нету подписал с Челси новый контракт до 2032 года.

26-летний португалец присоединился к клубу два года назад за 60 млн евро. С тех пор он провел 108 матчей, отличился 40 результативными действиями и выиграл два трофея.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл также продлил игрока, которого сумел удержать.

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