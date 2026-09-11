Ньюкасл продлил контракт с ключевым защитником

Левый защитник Ньюкасла Льюис Холл продлил контракт с клубом.

Об этом сообщает официальный сайт "сорок".

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Детали нового соглашения с 22-летним футболистом не разглашаются, лишь отмечается, что оно является долгосрочным, однако, по информации СМИ, обновленный договор будет рассчитан до июня 2031 года.

We are delighted to announce that Lewis Hall has signed a new long-term contract at St. James' Park 🙌



The 22-year-old has become a key part of the first team squad in recent seasons, making 107 appearances since first arriving at his boyhood club in August 2023. pic.twitter.com/qRfrovNfKf — Newcastle United (@NUFC) September 11, 2026

Напомним, что Холл выступает за Ньюкасл с лета 2023 года. Всего в составе команды защитник провел 107 матчей, отличившись тремя голами и девятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ювентус оформил трансфер нападающего Ньюкасла.

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