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Футбол

Ньюкасл продлил контракт с ключевым защитником

Льюис Холл подписал новое долгосрочное соглашение с "сороками".
Сегодня, 13:51       Автор: Игорь Мищук
Льюис Холл / Newcastle United
Льюис Холл / Newcastle United

Левый защитник Ньюкасла Льюис Холл продлил контракт с клубом.

Об этом сообщает официальный сайт "сорок".

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Детали нового соглашения с 22-летним футболистом не разглашаются, лишь отмечается, что оно является долгосрочным, однако, по информации СМИ, обновленный договор будет рассчитан до июня 2031 года.

Напомним, что Холл выступает за Ньюкасл с лета 2023 года. Всего в составе команды защитник провел 107 матчей, отличившись тремя голами и девятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ювентус оформил трансфер нападающего Ньюкасла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Льюис Холл

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