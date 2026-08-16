Ньюкасл начинает сезон с потерь ключевого игрока

Полузащитник Ньюкасла Жоэлинтон пропустит старт сезона‑2026/27 из‑за травмы, сообщил главный тренер команды Маттиас Яйссле.

Бразилец получил повреждение на тренировке, таким образом, Жоэлинтон точно не сыграет в первом туре АПЛ против Ливерпуля. Об этом пишет Shieldsgazette.

Он, к сожалению, получил травму и сейчас выглядит так, что пропустит несколько недель. Точно он не сыграет в первые недели сезона. Все остальные детали сообщим позже.

При этом Яйссле отметил, что Жоэлинтон сохранит важную роль в команде. В новом сезоне он станет вице‑капитаном Ньюкасла, тогда как капитанскую повязку получил Дэн Бёрн.

Тем временем звезда Челси может уйти в Саудовскую Аравию.

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