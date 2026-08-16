Топ-защитник готов расторгнуть контракт со своей командой, чтобы играть в Барселоне

Не хочет играть за Аль-Хиляль.

Португальский защитник Жоау Канселу близок к возвращению в Барселону.

Как передаёт Фабрицио Романо на своём YouTube-канале, сейчас Канселу обсуждает с Аль-Хилялем досрочное расторжение контракта.

Барселона ожидает, что получит положительный ответ уже на следующей неделе, и что 32-летний футболист сможет прибыть в Каталонию в начале следующей недели.

Напомним, что Канселу уже выступал за Барсу на правах аренды в сезоне‑2023/24, а затем вернулся в команду на период с января по июнь 2026 года.

Тем временем звезда Челси может уйти в Саудовскую Аравию.

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