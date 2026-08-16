СМИ: летнее подписание Барсы поразило Ханси Флика

Гордон впечатлил наставника и весь тренерский штаб.

Энтони Гордон произвел отличное впечатление на тренерский штаб Барселоны с первых дней подготовки.

По информации Алекса Пинтанеля со ссылкой на EsportsRAC1, 25-летний англичанин прибыл в расположение команды в отличной физической форме.

Гордон быстро адаптировался к интенсивному ритму тренировок и без проблем нашел общий язык с новыми партнерами.

К тому же Ханси Флику понравилось, что англичанин обладает высокой работоспособностью, агрессивным прессингом и скоростью при вертикальных атаках.

Ранее Барселона опровергла интерес к игроку Спортинга.

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