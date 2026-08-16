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Футбол

ПСЖ подписал бельгийского вундеркинда

Годтс вошёл в топ-5 самых дорогих трансферов Аякса.
Сегодня, 07:53       Автор: Валентина Чорноштан
Мики Годтс / psg.fr
Мики Годтс / psg.fr

ПСЖ объявил о подписании вингера Аякса Мики Годтса. 21-летний бельгиец заключил с французским клубом контракт до лета 2031 года.

Годтс способен играть на обоих флангах атаки, а также в центре полузащиты. Добавим, что он будет выступать под 22‑м номером, передаёт пресс‑служба парижан.

По данным СМИ, ПСЖ заплатит за трансфер 45 млн евро, ещё 10 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Следовательно, Годтс вошёл в пятёрку самых дорогих продаж в истории Аякса. Дороже амстердамцы продавали только Антони, Френки де Йонга, Маттейса де Лигта и Лисандро Мартинеса.

Тем временем Интер оформил трансфер игрока сборной Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс ПСЖ

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