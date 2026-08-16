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Калинина вылетела во втором круге Цинциннати

Американка разгромила украинку в решающем сете.
Сегодня, 07:24       Автор: Валентина Чорноштан
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступление на турнире WTA 1000 в Цинциннати. Во втором круге соревнований она уступила американке Эмме Наварро.

Матч продолжался чуть более двух часов. Калинина дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта. Наварро ответила 14 эйсами и четырьмя брейками.

WTA 1000, Цинциннати. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Эмма Наварро (США) 6:3, 4:6, 2:6

Для теннисисток это была вторая очная встреча, и во второй раз победу одержала американка. При этом Калинина начала турнир с уверенной победы над чешкой Дарьей Видмановой.

В третьем круге турнира Наварро сыграет против соотечественницы Джессики Пегулы. Калинина же покидает Цинциннати после второго раунда.

Тем временем Олейникова разгромила американку в Цинциннати и продолжает свой путь в турнире США.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Ангелина Калинина

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