Харьков – Шахтер: анонс матча чемпионата Украины

После того как ФК Харьков провел редизайн, команда впервые встретится с одним из грандов украинского футбола — Шахтером.

ISPORT предлагает ознакомиться с анонсом поединка между харьковским и донецким клубами.

Харьков – Шахтер

16 августа | 15:30 | Арена Левый Берег, Киевская область

Обновленный харьковский коллектив к новому сезону подходил в статусе одного из претендентов на медали чемпионата Украины. Поэтому поединок против Шахтера будет чрезвычайно важным как для Харькова, так и для самих горняков, которым на старте сезона стоит набирать как можно больше очков. Ведь теперь они остаются единственной командой от Украины в еврокубках, а значит, только им придется играть на два фронта.

Что касается Харькова, то после стартовой победы над Вересом, которая далась очень непросто, ведь вырвать ее удалось лишь в концовке игры, во втором туре команда уступила Полесью. Причем шансов набрать очки в том поединке было не так много. Поэтому Харьков не лучшим образом начал нынешнее первенство, но мотивация на поединок с Шахтером, конечно, будет запредельной.

Сами горняки одержали победы в обоих своих стартовых матчах. Если Кудровку удалось разгромить со счетом 5:1, то Эпицентр в Каменце-Подольском дончане победили с меньшей разницей, но также достаточно уверенно.

Интересный факт

Футбольный клуб Харьков еще до своего редизайна, в статусе Металлиста 1925, семь раз встречался с Шахтером в чемпионате Украины, но ни разу не сумел победить. Пять матчей харьковчане проиграли, еще дважды сыграли вничью.

Именно ничейным счетом (1:1) завершился и очный матч этих команд, который был номинально домашним для харьковчан, в прошлом сезоне.

Ориентировочные составы команд

Что касается кадровой ситуации команд перед матчем, то здесь мало что изменилось. Новых травмированных или дисквалифицированных игроков у команд нет. Но, скорее всего, оба тренера проведут определенную ротацию.

Младен Бартулович может прибегнуть к изменениям из-за неудовлетворительной игры команды в предыдущем матче, тогда как Арда Туран — просто по традиции, ведь его Шахтер практически никогда не выходит хотя бы в приблизительно одинаковом составе на два поединка подряд.

Харьков: Ермаков – Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартинюк – Кастильо, Яцык, Калюжный, Профини, Гаджиев - Парако

Шахтер: Ризнык – Караваев, Бондарь, Матвиенко, Педру Энрике – Назарина – Алиссон, Педриньо, Бондаренко, Невертон - Элиас

Прогноз ISPORT: 0:2

Старт сезона говорит о том, что Харьков вряд ли сможет на равных конкурировать с Шахтером. Конечно, в футболе бывает всякое, но на бумаге перед началом этого поединка горняки выглядят явными фаворитами.

Поэтому мы прогнозируем победу действующих чемпионов Украины. При этом дончане могут даже не пропустить, ведь у харьковчан на старте чемпионата заметны проблемы с атакой.

Эксперты BETKING фаворитом этого противостояния считают Шахтер, на победу которого предлагают коэффициент 1,68. Успех Харькова оценивается в 5,33, а ничья — в 3,60.

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